В конгрессе США высказались об импичменте Байдену

Спикер Майк Джонсон заявил в четверг, что палата представителей конгресса США близка к принятию решения о том, следует ли продвигать статьи импичмента президенту Байдену.

На вопрос во время пресс-конференции, считает ли он, что имеется достаточно доказательств для выдвижения статьи об импичменте Байдену, Джонсон ответил: "Я верю, что очень скоро мы подойдем к моменту принятия решения по этому вопросу", сообщает The Hill. Позже он добавил: "Мы будем следить за доказательствами, к чему они приведут, и посмотрим. Я не собираюсь заранее определять это сегодня утром".

Новоиспеченный спикер, имеющий опыт работы в области конституционного права, подчеркнул важность соблюдения надлежащей правовой процедуры.

"Это означает соблюдение наших обязательств по Конституции и проведение соответствующих расследований правильным образом и в правильном темпе, чтобы доказательства поступали, и мы следовали за ними туда, куда они ведут. Вы следуете за истиной туда, куда она ведет", - добавил Джонсон.

Бывший спикер Кевин Маккарти перед тем, как его отстранили с этого поста, поручил трем комитетам палаты представителей начать официальное расследование об импичменте на основе проведенного конференцией Республиканской партии расследования зарубежных деловых операций семьи Байденов и судебного преследования сына президента Хантера Байдена.