Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна

Главы МИД Украины и Турции обсудили экспорт украинского зерна на мировые рынки. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter)

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Кулеба встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

"Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе", — добавил Кулеба.

Ранее украинские власти возобновили отправку судов с зерном из порта Одессы. 27 октября морскую гавань покинули четыре балкера. Последние представляют собой специальные суда, которые предназначены для перевозки грузов насыпью, в том числе зерна.

Агентство Bloomberg сообщало, что кабмин Украины хочет ужесточить контроль над экспортом зерна. В настоящее время Киев рассматривает возможность введения более жесткого контроля над поставщиками зерна. Главной целью властей является увеличение прибыли страны. До этого Кулеба призвал Евросоюз к компромиссу между реформами и расширением. По его словам, реформа ЕС не должна тормозить вступление новых членов.