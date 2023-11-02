Байдена призвали передать Украине ракеты ATACMS

С таким обращением выступила группа законодателей-республиканцев. По их мнению, ракеты ATACMS помогут Украине наносить удары по территории Крыма.

«Для Украины по-прежнему необходимо сохранить способность наносить удары вглубь территории, особенно по удаленным целям на всей территории Крыма», — сказано в письме, которое было отправлено Байдену республиканцами.

Кроме того, авторы письма указали на «ответственное применение» ракет большой дальности ВСУ, а также на тот факт, что Россия «не пошла на эскалацию» в ответ. Реакция Байдена на данное предложение пока остаётся неизвестной.