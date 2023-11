Такер Карлсон посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре 2022 года ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pais, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.