Нетаньяху выступил с заявлением по окружению Газы

Израильская армия (ЦАХАЛ) имеет значительные успехи на поле боя и в данный момент находится в пригороде Газы. Израиль призывает покидать территорию всем непричастным людям, так как ЦАХАЛ продолжит свою операцию до полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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«У нас значительные достижения. Мы в пригороде Газы. Даже дальше», — написал Нетаньяху в своем telegram-канале.

Он призвал граждан, не участвующих в боевых действиях, покинуть зону боевых действий и переместиться на юг, так как операция по полному уничтожению ХАМАС будет продолжена. Нетаньяху также подчеркнул факт существенных потерь в рядах ЦАХАЛ и выразил соболезнования по этому поводу.