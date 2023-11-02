Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на публике в Шотландии

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на велосипедах по Шотландии
Принц и принцесса Уэльские провели день в Бургхеде, Морее и Инвернессе, Шотландия. Об этом сообщает Daily Mail.
Супруги посетили благотворительную организацию Outfit Moray, занимающуюся организацией программ обучения молодежи на открытом воздухе. Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на велосипедах в специальной экипировке. Кейт Миддлтон позировала в стеганой куртке Check Diamond от Burberry. После прогулки они встретились с маленькими детьми, которые размахивали шотландскими флагами.
В октябре Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической: супруга принца Уильяма покрасила волосы в более темный оттенок и сделала удлиненную густую челку. В интервью Daily Mail личный стилист принцессы Лиза Тэлбот отметила, что Кейт Миддлтон демонстрирует современный стиль и не боится менять имидж, несмотря на королевский титул.