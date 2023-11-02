Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на публике в Шотландии

Принц и принцесса Уэльские провели день в Бургхеде, Морее и Инвернессе, Шотландия. Об этом сообщает Daily Mail.

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Супруги посетили благотворительную организацию Outfit Moray, занимающуюся организацией программ обучения молодежи на открытом воздухе. Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на велосипедах в специальной экипировке. Кейт Миддлтон позировала в стеганой куртке Check Diamond от Burberry. После прогулки они встретились с маленькими детьми, которые размахивали шотландскими флагами.