Здание лондонского МИД облили краской сторонники Палестины

Поддерживающие Палестину активисты облили красной краской здание МИД Великобритании в Лондоне . Об этом сообщает радиостанция LBC.

Отмечается, что таким образом активисты выразили свой протест против политики Лондона по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, активисты также облили местную аэрокосмическую компанию, якобы за поставку Израилю военной техники.