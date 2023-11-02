Здание лондонского МИД облили краской сторонники Палестины
Поддерживающие Палестину активисты облили красной краской здание МИД Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает радиостанция LBC.
Отмечается, что таким образом активисты выразили свой протест против политики Лондона по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, активисты также облили местную аэрокосмическую компанию, якобы за поставку Израилю военной техники.
«В четверг утром активисты облили краской министерство иностранных дел и аэрокосмическую компанию Leonardo's, утверждая, что она поставляла Израилю истребители», — сообщает источник.
Ранее активисты вышли к Белому дому с призывом прекратить огонь в секторе Газа.
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