Генсек ООН осудил удар Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле центральной больницы "Аль-Шифа". Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие", - отметил генсек.

Израильские силы атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа, в пятницу, 3 ноября. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.