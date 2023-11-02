США продлили разрешение на уплату налогов в России для американских граждан

Министерство финансов США продлило действие лицензии до 31 января 2024 года, позволяющей американским физлицам и компаниям платить налоги и сборы в России. Об этом свидетельствует генеральная лицензия, опубликованная на сайте ведомства.

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Новая лицензия распространяется на уплату налогов, пошлин и получение необходимых для этого разрешений и сертификатов. При этом документ не разрешает списывать средства со счетов Банка России, ФНБ и Минфина РФ. Впервые аналогичную лицензию минфин США выдал в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. После этого разрешение продлевалось несколько раз, последняя редакция действовала до 8 ноября этого года.