Израильские военные обстреляли машину скорой помощи Палестинского Красного полумесяца

Армия Израиля открыла огонь по машине скорой помощи Палестинского Красного полумесяца в секторе Газа. Об этом сообщили в аккаунте палестинской организации в соцсети X (бывшая Twitter).

Там сообщили, что парамедики получили ранения. Сотрудники перевозили других раненых в секторе Газа, отметили в Красном полумесяце.

До этого стало известно, что последние 22 иностранца — сотрудника международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав. Вместе с тем в секторе Газа остаются около 300 палестинцев — сотрудников MSF и их семьи.

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия.