Экваториальная Гвинея хочет принять саммит «Россия — Африка»
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил провести следующий саммит «Россия — Африка» в его стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое предложение он озвучил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Мбасого также подчеркнул, что в его стране уже проходит несколько разных конференций и есть вся необходимая для этого инфраструктура.
«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия — Африка", если он может состояться на африканском континенте», — заявил он.
Ранее Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи.
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