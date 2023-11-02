Орбан разместил фото в казахской национальной одежде

Премьер Венгрии разместил фото в казахской национальной одежде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездки в Казахстан опубликовал в социальных сетях фотографию в казахском халате дорогой работы и шапке с меховой опушкой. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Орбан прибыл в Казахстан с официальным визитом в среду, 1 ноября. Политик провел ряд встреч с властями республики, в частности, провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
«Зима близко», — отметил премьер.
Ранее Орбан сообщил, что возвращаться домой всегда хорошо.
Напомним, что на территории Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
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