Орбан разместил фото в казахской национальной одежде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездки в Казахстан опубликовал в социальных сетях фотографию в казахском халате дорогой работы и шапке с меховой опушкой. Об этом пишет РИА «Новости».

© Страница Виктора Орбана в социальной сети

По данным агентства, Орбан прибыл в Казахстан с официальным визитом в среду, 1 ноября. Политик провел ряд встреч с властями республики, в частности, провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Зима близко», — отметил премьер.

Ранее Орбан сообщил, что возвращаться домой всегда хорошо.