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В США признались, что хотят разрушить оборонное сотрудничество России и КНДР

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил о намерении США сделать «ряд шагов» для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. RT на русском

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнёрами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — сказал он. Газета.Ru

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. Ura.Ru

США заявили о намерении разрушить оборонное сотрудничество России и КНДР
© РИА Новости