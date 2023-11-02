США заявили о намерении разрушить оборонное сотрудничество России и КНДР

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил о намерении США сделать «ряд шагов» для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. RT на русском
«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнёрами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — сказал он. Газета.Ru
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. Ura.Ru