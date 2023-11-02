США заявили о намерении разрушить оборонное сотрудничество России и КНДР

США планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР . С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном . Мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — сказал Критенбринк в ходе брифинга, передает ТАСС.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. Глава МИД Южной Корей Пак Чин в интервью Yonhap News TV заявил, что Сеул может ввести санкции против России, в случае возобновления военного сотрудничества РФ и КНДР, передает «Национальная служба новостей».