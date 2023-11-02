Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил, что планирует баллотироваться на будущих выборах президента страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Да, буду выдвигаться», — заявил он.

Ранее издание «Страна.ua» писало о том, что большинство жителей Украины негативно относятся к предложениям о проведении выборов в стране, несмотря на продолжение конфликта. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), против голосования выступил 81% респондентов.

Согласно исследованию, в пользу выборов во время конфликта выступают лишь 16% украинцев. Кроме того, 65% опрошенных не считают безопасным проводить онлайн-голосование, позитивно относятся к выборам через интернет только 29% респондентов.