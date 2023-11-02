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Минторг США ввёл санкции против 12 структур в России

Минторг США ввёл ограничения на экспорт против 12 российских структур и одной из Узбекистана, следует из извещения, размещённого в сборнике официальных документов американского правительства. RT на русском

Отмечается, что бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 13 структур в черный список". Среди них 12 находятся в России, одна в Узбекистане. Они якобы оказывают содействие военно-промышленному комплексу РФ, в том числе путем закупки и разработки беспилотников. ТАСС

Как указало ведомство, все внесенные в черный список структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов". Москва24

Минторг США ввёл санкции против 12 структур в России
© РИА Новости