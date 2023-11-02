Эксперт оценил возможность компромисса между Израилем и ХАМАС в вопросе заложников

Пока такой сценарий был озвучен только журналистами. У них действительно есть соответствующий инсайд от различных аналитиков. И, вероятно, переговоры в подобном русле ведутся, но конкретных заявлений поэтому поводу от израильских властей еще не было. И тут важно учитывать, что основные лидеры ХАМАС находятся вне сектора Газа. Самые жесткие заявления они делают либо из Бейрута, либо из Катара. А в самом секторе находится меньшая часть лидеров ХАМАС, а также некоторые полевые командиры группировки - многие из них уже были ликвидированы Израилем. Но теоретически я допускаю, что в текущей ситуации Израиль может выпустить находящихся в секторе Газа лидеров ХАМАС в обмен на заложников, поскольку, повторюсь, его основное политическое руководство находится не там. Соответственно, операция Израиля в секторе не позволит ему ничего с ними сделать, они все равно будут вне зоны досягаемости.

Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку