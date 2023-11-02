Эксперт оценил возможность компромисса между Израилем и ХАМАС в вопросе заложников
Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию израильского издания Yedioth Ahronoth, согласно которой Иерусалим может позволить лидерам палестинской радикальной группировки ХАМАС выехать из сектора Газа в обмен на освобождение заложников.
Пока такой сценарий был озвучен только журналистами. У них действительно есть соответствующий инсайд от различных аналитиков. И, вероятно, переговоры в подобном русле ведутся, но конкретных заявлений поэтому поводу от израильских властей еще не было. И тут важно учитывать, что основные лидеры ХАМАС находятся вне сектора Газа. Самые жесткие заявления они делают либо из Бейрута, либо из Катара. А в самом секторе находится меньшая часть лидеров ХАМАС, а также некоторые полевые командиры группировки - многие из них уже были ликвидированы Израилем. Но теоретически я допускаю, что в текущей ситуации Израиль может выпустить находящихся в секторе Газа лидеров ХАМАС в обмен на заложников, поскольку, повторюсь, его основное политическое руководство находится не там. Соответственно, операция Израиля в секторе не позволит ему ничего с ними сделать, они все равно будут вне зоны досягаемости.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Основным вариантом освобождения заложников для израильской стороны все еще являются силовые методы, отметил специалист.
"Но тут необходимо учитывать, что многие заложники, судя по всему, находятся в подземных тоннелях ХАМАС, и их освобождение из этих тоннелей - проблемная задача. При этом стоит отметить, что одна заложница уже была освобождена Израилем. Думаю, что тут рассматривается комплекс вариантов - как военного, так политического характера, в том числе и переговоры", — подчеркнул собеседник.
Каргин также прокомментировал утверждение авторов Yedioth Ahronoth о том, что перспективы затягивания конфликта и больших потерь среди израильских военных вынуждают Иерусалим рассматривать альтернативные варианты проведения нынешней военной кампании.
"Если говорить об озвученной ранее позиции израильских властей, то альтернативы не просматривается, о ней не заявлялось. Сейчас же власти страны говорят о необходимости ликвидации ХАМАС по крайней мере в северной части сектора Газа. Понятно, что возможны попытки найти политическое решение вопроса. Но если они и делаются, то это происходит глубоко подковерно. В публичном поле сейчас с обеих сторон доминирует силовая риторика", — сказал он.
Вместе с тем эксперт допустил, что в ближайшее время стороны конфликта установят временное гуманитарное перемирие для вывода мз сектора Газа лиц с двойным гражданством и раненых.
"Однако я пока не вижу предпосылок для того, чтобы можно было говорить о каком-то глобальном перемирии между сторонами и о прекращении огня", — заключил Каргин.
Ранее президент США Джо Байден призвал к частичному прекращению огня в секторе Газа для освобождения заложников.