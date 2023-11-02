Глава офиса Зеленского заявил о согласии Киева на допконсультации по формуле мира

Украина согласна провести дополнительные консультации по киевской «формуле мира» с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Он обсудил итоги встречи на Мальте по «формуле мира» с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, передает РИА «Новости».

Ермак и Салливан согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи по обсуждению формулы.