Блинкен обсудил с главой Минобороны Саудовской Аравии гуманитарную помощь Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом в Вашингтоне отметил важность доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, предотвращения разрастания палестино-израильского конфликта, а также необходимость работы по достижению мирных договоренностей между сторонами.
Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
"Госсекретарь подтвердил важность удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе, предотвращения дальнейшего разрастания конфликта и укрепления стабильности и безопасности в регионе, в том числе в Йемене. Он также подчеркнул важность работы по установлению устойчивого мира между израильтянами и палестинцами, что является приоритетом для США и для Саудовской Аравии", - отмечается в документе.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США поддержке защиты их партнеров от угроз со стороны государств и негосударственных субъектов и подтвердил неизменную важность стратегического партнерства США и Саудовской Аравии, - сообщил Миллер. - Госсекретарь Блинкен также обсудил усилия Саудовской Аравии по достижению прочного мирного соглашения в Йемене, начала межйеменского диалога под эгидой ООН и обеспечения того, чтобы стороны в Йемене и далее были нацелены на эти усилия".
Министр обороны Саудовской Аравии также встретился в Вашингтоне с американским коллегой Ллойдом Остином и помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.