Блинкен обсудил с главой Минобороны Саудовской Аравии гуманитарную помощь Газе

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США поддержке защиты их партнеров от угроз со стороны государств и негосударственных субъектов и подтвердил неизменную важность стратегического партнерства США и Саудовской Аравии, - сообщил Миллер. - Госсекретарь Блинкен также обсудил усилия Саудовской Аравии по достижению прочного мирного соглашения в Йемене, начала межйеменского диалога под эгидой ООН и обеспечения того, чтобы стороны в Йемене и далее были нацелены на эти усилия".