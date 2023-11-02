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В ХАМАС отреагировали на заявление США о будущем обустройстве Газы

Заявления Белого дома о переговорах на международном и региональном уровнях по управлению сектором Газа после окончания операции в Газе являются грубыми и неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

«Любая вопиющая попытка США вмешаться и навязать новую реальность в секторе Газа будет полностью отвергнута, а наш палестинский народ будет противостоять ей и давать отпор всеми возможными средствами, включая применение силы», — говорится в сообщении.

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До этого бывший начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт заявил, что Армию обороны Израиля на территории сектора Газа ждет одна из самых сложных операций в военной истории. По его мнению, операция в Газе станет вызовом для ЦАХАЛ. Даннат подчеркнул, что не может себе представить, как Израиль собирается действовать в анклаве, кроме как «остаться там надолго и в конечном итоге выкурить ХАМАС».

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.

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