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Песков прокомментировал слова Залужного о тупике на поле боя

Абсурдно даже говорить о возможности победы Украины на поле боя и Киеву давно стоит это понять. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признал в интервью британскому журналу The Economist, что украинские военные не могут добиться «глубокого и красивого прорыва» и для того, чтобы «выйти из тупика» им необходим технологический скачок, иначе «рано или поздно они обнаружат, что просто не хватает людей для борьбы».

«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В России ожидаются экстремальные перепады температур зимой

Грядущая зима в России ожидается достаточно теплой. Однако будут наблюдаться экстремальные перепады температур - оттепели будут резко сменяться сильными морозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

В зоне СВО погиб российский ас-оператор беспилотников

Российский военнослужащий с позывным Мечта, прославившийся асом в пилотировании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

Производитель рассказал, что пилот стал известен после серии успешных вылетов в районе Днепра. Там он уничтожил как минимум 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, которые пытались форсировать реку.

«Это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — заявил собеседник агентства.

Итальянцев разозлила поверившая пранкерам из России Мелони

В газете Il Fatto Quotidiano вышел материал, посвященный телефонному разговору российских пранкеров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Читатели газеты обвинили политика в некомпетентности и заявили, что из-за нее итальянцев «выставили на посмешище».

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) ранее опубликовали свой разговор с Мелони от лица президента комиссии Африканского союза. В этой беседе итальянский премьер заявила, что наступление Украины «идет не так, как ожидалось», в отношении конфликта «есть большая усталость со всех сторон» и «приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход».

20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

В центре Москвы 20-летняя девушка прыгнула с Крымского моста и уцелела. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, пострадавшую горожанку достали из Москвы-реки. Ее доставили в больницу с переохлаждением.

О мотиве своего поступка москвичка рассуждать отказалась.

Бахрейн решил отозвать посла в Израиле

Бахрейн 2 ноября объявил об отзыве своего посла из Израиля и приостановке экономических отношений со страной. Об этом сообщает Al Jazeera.

В своем заявлении парламент Бахрейна заявил, что такие шаги являются частью мер, принимаемых в поддержку «дела палестинцев и законных прав палестинского народа».

Власти Бахрейна, установившего дипломатические отношения с Израилем в 2020 году, заявили, что израильский посол уже покинул Манаму.

В России пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения

Правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает "Коммерсант".

С 2024 года регионы будут вынуждены делать это, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. По оценкам ФАС, на новые тарифы для граждан придется перейти почти всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов.

Минэнерго поддержало инициативу, так как она позволит контролировать рост перекрестного субсидирования. При этом аналитики считают, что мера не будет эффективной, поскольку регионы будут выполнять требование формально и не станут увеличивать тарифы для населения.

Скончался худрук Санкт-Петербургской филармонии Темирканов

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя худрука филармонии.

По словам худрука, Темирканов скончался в больнице. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с дирижером станут известны позднее.

Израильский боец ММА написал на снаряде имена Нурмагомедова и Махачева

Соцсети

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов.

На одном из них написаны имена бывшего и действующего чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева соответственно, а также бойцов организации Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада.

«Это от меня для крыс», — написал Гозали, заменив последнее слово эмоджи.

Все автомобили Lada вновь выросли в цене

С четверга, 2 ноября, АвтоВАЗ повысил стоимость всех своих машин. Речь идет о существенном подорожании моделей, передает Ixbt.com.

Отмечается, что в меньшей степени рост цен коснулся Lada Granta. Ее стоимость поднялась на 64 тыс. рублей. При этом Niva Legend и Niva Travel подорожали на 85-86 тыс. рублей в зависимости от версии и на 106 тыс. рублей соответственно.