Американцы считают, что финансовая помощь Киеву должна иметь пределы

Большинство американцев считают, что финансовая помощь Украине от Соединенных Штатов должна иметь пределы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 4 по 16 октября провела компания Gallup.

Согласно данным, за такой вариант высказались 61% опрошенных американцев. Отмечается, что подобное мнение превалирует у республиканцев — 81% сторонников партии считают необходимым ограничить поддержку. Среди независимых избирателей за этот вариант высказали 63%, среди демократов — 34%.

В этом же опросе более 40% американцев заявили, что США делают слишком много для Украины. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в августе, показатель вырос — тогда так ответили лишь 24% опрошенных. Мнение о чрезмерном содействии Киеву разделяют 62% республиканцев, 44% независимых избирателей и 14% демократов.