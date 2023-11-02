Мелони после разговора с российскими пранкерами стали сравнивать с Орбаном и Фицо

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рискует разрушить отношения с основными партнерами в ЕС и США после ее разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Как утверждает портал Affaritaliani.it, ссылающийся на разговоры политиков, розыгрыш может стоить ей репутации на международной арене.

На уровне ЕС, пишет Affaritaliani.it, заявления премьера Италии указывают на ее сходство с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые критикуют стратегию США и НАТО, направленную на продолжение поставок вооружений Киеву.

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Слова премьера Италии об Украине бросают тень "на внешнеполитическую линию страны", пишет портал. В частности, состоявшийся разговор может "испортить отношения с основными партнерами, прежде всего с Группой семи", а также с американским президентом Джо Байденом и британским премьер-министром Риши Сунаком, одним из самых убежденных сторонников Киева. Источники отмечают, что слова Мелони также "не понравились [президенту Франции] Эмманюэлю Макрону и [канцлеру ФРГ] Олафу Шольцу".

Как утверждает портал, после звонка Мелони крайне недовольна своими советниками и, в частности, главой дипломатической службы правительства Франческо Тало и его сотрудниками. В интервью газете La Repubblica российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не стали рассказывать, как они смогли дозвониться до премьера, чтобы "не доставлять неприятности тем", кто оказался в это вовлечен. По их словам, в правительственном дворце Киджи знают все имена.

Как пишет издание, Тало через несколько дней покинет свой пост по истечении срока полномочий без предполагаемого продления на год. Ожидается, что он возглавит Итальянский институт международных политических исследований (ISPI). Внутреннее расследование продолжается, чтобы установить ответственность и возможные меры в отношении вовлеченных сотрудников, указывает газета.