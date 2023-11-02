Опрос: меньше 40% жителей Молдавии одобряют курс развития страны

Менее 40 процентов (38,7 процента) жителей Молдавии, принявших участие в опросе Date Inteligente (iData), считают, что страна движется в правильном направлении. Внимание на результаты нового опроса обратило РИА Новости.

Опрос проводился 22-29 октября. В нем приняли участие 1322 жителя Молдавии.

48,2 процента опрошенных считают, что власти Молдавии избрали неверное направление развития. Еще 13,1 процента респондентов затруднились с ответом на вопрос.

В начале октября были опубликованы результаты опроса, согласно которому более половины (54,5 процента) жителей Молдавии против вступления страны в НАТО. За вступление в альянс высказались 31,3 процента респондентов.