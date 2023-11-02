Рогов заявил о подготовке Западом замены Зеленскому

«Запад ставит на Залужного и готовит его в качестве замены Зеленскому. Именно поэтому и появляются публикации в западной прессе заявлений Залужного, где он даёт чёткие и адекватные оценки происходящего на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского», — рассказал он РИА Новости.