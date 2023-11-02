Молдавия заявила об отказе платить взносы в СНГ

Молдавия не будет платить взносы в СНГ
Молдавия больше не будет осуществлять оплату взносов в СНГ и другие организации на платформе Содружества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов страны.
Подчеркивается, что соответствующие инициативы содержатся в проекте закона о бюджете на 2024 год. Он сейчас разрабатывается министерством.
В Минфине отметили, что «правительство исключит Содружество Независимых Государств (СНГ) из списка организаций, которым выплачиваются ежегодные членские взносы».
Отмечается, что шаг будет сделан из-за денонсации Молдавией ряда документов об участии в организациях, созданных на платформе СНГ, а также из-за санкций в банковском секторе, введенных международным сообществом в отношении России.
Сумму, выделенную на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшают в проекте бюджета закона на 16 млн леев (около $900 тысяч).
Зимой текущего года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия инициирует процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ.