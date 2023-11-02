США намерены обсудить с Китаем ядерные арсеналы

В преддверии встречи лидеров двух стран США планируют провести с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями. Об этом со ссылкой осведомленный источник в американской администрации пишет Bloomberg.

По данным источника издания, в США растет обеспокоенности по поводу быстрого наращивания китайского арсенала ядерных боеголовок. При этом целью переговоров будет не попытка уменьшить арсенал КНР.

«Их цель — дать администрации Джо Байдена лучшее представление о планах Китая после того, как Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что КНР производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось», - говорится в статье.

Ранее в Пентагоне заявили о том, что мае 2023 года в распоряжении Китая было 500 полностью готовых к применению ядерных боеголовок. Это закрепило Пекин на третьем месте в списке ведущих мировых ядерных держав. При этом в 2019 году количество ядерных снарядов у КНР оценивалось в 290 боеголовок.

В МИД Китая заверили, ни одна страна не будет находиться под угрозой применения китайского ядерного оружия до тех пор, пока не станет представлять угрозы для КНР.