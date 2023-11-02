В Турции арестовали руководство международной преступной группировки Comanchero

Полиция арестовала в Стамбуле одного из руководителей международной вооруженной преступной группировки Comanchero Хасана Айыка, который был объявлен в розыск властями Австралии и США. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

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«В ходе проведенной в Стамбуле операции "Клетка" против ... международной вооруженной преступной организации Comanchero были пойманы 37 подозреваемых», — написал министр в соцсети X.

Как отметил Ерликая, по решению суда были арестованы Айык и семь высокопоставленных функционеров ОПГ, в отношении которых выдали международные ордера на арест в США, Австралии, Новой Зеландии.