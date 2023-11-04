NBC: США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией

США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой американских чиновников.

По его данным, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Такие беседы состоялись еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.

Как указывают чиновники, подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Официальные лица говорят, что "осталось время до конца года", прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

Ранее сенатор Томми Табервилль (республиканец от штата Алабама) заявил, что сейчас настал "отличный момент", чтобы начать переговоры между Украиной и Россией, так как нужно урегулировать конфликт, нет причин продолжать его.