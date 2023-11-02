В Армении разоблачили группу антигосударственных террористов

В Службе национальной безопасности Армении заявили, что в стране была обезврежена террористическая группа, планировавшая устроить взрывы и захватить государственные здания. Об этом сообщает 1Lurer.

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В спецслужбе рассказали, что группа была раскрыта в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями, сотрудниками отдела защиты конституционного порядка и антитеррористического управления.

Следователи пришли к выводу, что пятеро человек и другие лица, личности которых пока не установлены, в течение 2023 года готовились устроить взрывы и «другие общественно опасные действия», а также захватить и удерживать государственные здания. Целью этой группы в спецслужбе назвали нарушение деятельности органов государственной власти.

В результате обысков у членов группы изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сигнальное взрывное устройство, «летающее устройство», большие и малые стационарные газовые баллоны с манометром, бронежилет, военную форму, прицел, наручники, телекоммуникационные устройства, приборы видеонаблюдения, компьютеры, мобильные телефоны, электронные накопители, блокноты и документы, содержащие «явные и тайные записи» о подготовке к террористической деятельности и другие предметы.

После изучения записей и других материалов, обнаруженных при обысках, спецслужба установила, что группа готовила террористическую операцию под названием «Северный листопад». Члены группы планировали создать «украинские и молдавские Telegram-каналы для вовлечения в террористические операции более широких масс». Подозреваемые также планировали заранее перевезти в Грузию членов своих семей, чтобы обеспечить их безопасность.