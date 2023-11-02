Картой погибшей Шани Лук пытались воспользоваться после ее похищения ХАМАС

Рути Лук, тётя погибшей в Израиле 23-летней девушки Шани Лук рассказала Ruptly, что кто-то пытался воспользоваться кредитной картой племянницы после её похищения радикалами палестинского движения ХАМАС.

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Женщина рассказала, что семья решила, что Шани умерла, уже когда увидела видео с ней.

«Она лежит лицом вниз, а вокруг — террористы ХАМАС, которые демонстративно везут её по улицам сектора Газа, кричат вокруг неё, как животные. У всей семьи сердце кровью обливалось», — отметила Рути Лук.

Позже до семьи дошли слухи, что Шани видели в больнице в секторе Газа с тяжёлым ранением головы, поэтому у родных появилась надежда.

Ещё через некоторое время была подтверждена гибель Шани Лук.

Родственникам сообщили, что в районе проведения фестиваля в Реиме был найден фрагмент черепа девушки.