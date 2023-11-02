Неонацисты в парижском метро устроили митинг с антисемитскими лозунгами

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта и роста числа антисемитских инцидентов, группа пассажиров в метро французской столицы стала скандировать нацистские лозунги. Об этом сообщает британская газета Metro.

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На опубликованной газетой видеозаписи можно услышать, как стихийная толпа стала выкрикивать неоднозначные лозунги в поддержку Палестины, при этом называя себя нацистами. Остальные люди, сидящие в вагоне, предпочли не ввязываться в стихийный митинг.

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Жеральд Дарманен заявил, что организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины во Франции будут арестовываться. Также сообщается, что глава ведомства запретил подобные манифестации, так как они могут привести к «рискам для общественного порядка».