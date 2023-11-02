Бербок прокомментировала расширение Евросоюза

«Расширение нашего союза является геополитической необходимостью. Но одновременно оно является и геополитическим шансом для ЕС», — сказала дипломат, отметив, что европейцы единодушны в этом вопросе, что является «геополитическим следствием» украинского конфликта.

В сентябре глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».