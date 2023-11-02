Президент Сербии проводит переговоры с послом России

Переговоры президента Сербии Александара Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко начались в Белграде после официального назначения сербским лидером парламентских выборов в республике и роспуска парламента, сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча главы государства с российским дипломатом проходит на фоне официального утверждения президентом 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и роспуска парламента.

1 ноября Вучич заявил, что Сербия не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем.

30 октября правительство республики направило президенту предложение о роспуске Народной скупщины и официальном назначении парламентских выборов. В заявлении кабмина отмечалось, что "проведение новых парламентских выборов в текущих условиях обеспечило бы более высокую степень демократии, снижение напряженности, возникающей между противоположными силами в обществе, отказ от исключительности и оскорблений, а также подтвердило бы право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей".

В ответ на просьбу оппозиционных партий провести внеочередные парламентские выборы в правительство республики, "исходя прежде всего из этой просьбы, заняло позицию, что реализация избирательного процесса как одного из основных постулатов демократического общества станет хорошей возможностью оценить политическую силу аргументов, прошлых результатов и планов всех действующих лиц на политической сцене и даст возможность гражданам свободно выражать свою волю, в каком направлении должна двигаться Республика Сербия".