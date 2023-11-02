В Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России

В правительстве Италии нашли ответственного за разговор российских пранкеров Вована и Лексуса с премьер-министром страны Джорджей Мелони. Lenta.ru

Как пишет Corriere della Sera, за инцидент, когда премьера подключили к разговору с пранкерами, ответственен дипломатический советник Франческо Тало. RT на русском

В издании назвали неудачей итальянского правительства то, что Мелони вообще оказалась выставлена на посмешище, а также тот факт, что розыгрыш был раскрыт только спустя полтора месяца — самими пранкерами. Разговор Мелони с подставным главой Африканского союза состоялся 18 сентября 2023 года. Газета.Ru