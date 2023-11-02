СМИ: Байден сделал ставку на Венесуэлу и навлек угрозу на авторитет США

В Financial Times вышла редакционная статья под заголовком «Ставка Байдена на Венесуэлу провалилась». Газета отмечает, что возможный выигрыш от этой ставки был заманчивым, особенно в год перед выборами президента США: увеличение поставок нефти, сокращение рекордного числа мигрантов, пересекающих границу с Мексикой, и выведение одной из ключевых латиноамериканских стран с орбиты России, Ирана и Китая.

Байден обеспечил для Венесуэлы немедленное снятие санкций против экспорта венесуэльских нефти и золота — но лишь на полгода в обмен на освобождение некоторых политических заключенных, движение к свободным и справедливым выборам и возобновление переговоров между Каракасом и оппозиционными политиками.

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Объявляя об отмене санкций, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что если к концу ноября 2023-го правительство Венесуэлы не предпримет шагов к свободным и справедливым выборам, Вашингтон откажется от своих уступок.

По версии Financial Times, аргументы в пользу переосмысления подхода к Венесуэле были сильны. Санкции «максимального давления» эпохи Дональда Трампа не смогли сместить Николаса Мадуро и подтолкнули его правительство ближе к Москве и Тегерану. В то же время плохое управление экономикой страны стало основной причиной тяжелого экономического кризиса, который, в свою очередь, спровоцировал худший в истории западного полушария кризис беженцев.

Дипломатический ход США по признанию оппозиционеров законным правительством Венесуэлы провалился. Власти большинства стран Латинской Америки восстановили связи с Мадуро.

Теперь, если Мадуро не изменит свой курс к концу ноября (а это маловероятно), США придется снова ввести санкции, несмотря на последствия для нефтяного рынка и ситуации с беженцами. Если этого не сделать, по авторитету Вашингтона как защитника прав человека и демократии будет нанесен серьезный удар.