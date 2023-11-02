Санду прокомментировала критику РФ блокировки телеканалов в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отреагировала на критику со стороны России запрета на вещание ряда телеканалов на территории страны, заявив, что ее страна «не учится демократии у Кремля». Она напомнила, что в Европейском союзе (ЕС) подобные меры принимаются даже без судебных разбирательств, передает NewsMaker.

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По ее словам, недовольство Москвы блокировкой телеканалов «вызывает улыбку». Россия не должна учить Кишинев демократии, заявила глава государства.

«Нас интересуют мнения международного сообщества и наших граждан… <…> Мы ценим свободу слова. Все граждане могут услышать, как кто-то критикует правительство с утра до вечера. Несомненно, такого нет в России. Мы не учимся демократии у Кремля», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что в ЕС телеканалы «санкционируются прямыми методами, не прибегая к судебным разбирательствам» в случае угрозы национальной безопасности.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии у шести телеканалов.

Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».

До этого стало известно, что спецслужба Молдавии решила заблокировать доступ более чем к 20 российским интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».