Армения предложила РФ соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран", - заявил он.