Армения предложила России договориться об обходе Римского статута
Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, благодаря которому можно обойти требования ратифицированного страной Римского статута. Об этом заявил вице-спикер парламента Акоп Аршакян, пишет ТАСС.
Ранее Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Необходимость этого объяснили тем, что Ереван сможет поднять в МУС «вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении и ее населения». 14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации.
В МИД РФ назвали присоединение Армении к Римскому статуту «абсолютно недружественным шагом». А в Республиканской партии Армении указали на то, что решение властей о ратификации Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.
В свою очередь вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил сегодня, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы межгосударственные правоотношения двух стран «не подвергались проверке в международных структурах».
По его словам, это было сделано за несколько месяцев до ратификации Римского статута.
«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — подчеркнул вице-спикер парламента Армении.
При этом МИД России ранее обратили внимание на то, что перед ратификацией статута Москва напомнила Еревану, что МУС выдал ордера на арест высшего руководства России. Дипломаты отметили, что был предложен компромиссный вариант, но он не был учтен. Вместо этого, Ереван принял политическое решение в пользу ратификации Римского статута.