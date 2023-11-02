Армения предложила России договориться об обходе Римского статута

Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, благодаря которому можно обойти требования ратифицированного страной Римского статута. Об этом заявил вице-спикер парламента Акоп Аршакян, пишет ТАСС.

Ранее Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Необходимость этого объяснили тем, что Ереван сможет поднять в МУС «вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении и ее населения». 14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации.

В МИД РФ назвали присоединение Армении к Римскому статуту «абсолютно недружественным шагом». А в Республиканской партии Армении указали на то, что решение властей о ратификации Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.

В свою очередь вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил сегодня, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы межгосударственные правоотношения двух стран «не подвергались проверке в международных структурах».

По его словам, это было сделано за несколько месяцев до ратификации Римского статута.

«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — подчеркнул вице-спикер парламента Армении.