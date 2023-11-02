В ЦАХАЛ уточнили число заложников в секторе Газа

По уточненным данным, в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари .

Ранее сообщалось, что среди заложников есть также восемь россиян. Палестинское движение утверждает, что готово их отпустить при первой возможности.