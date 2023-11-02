В ЦАХАЛ уточнили число заложников в секторе Газа
По уточненным данным, в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Мы проинформировали семьи 242 похищенных", - приводит его слова агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что среди заложников есть также восемь россиян. Палестинское движение утверждает, что готово их отпустить при первой возможности.
Ранее "по гуманитарным соображениям" ХАМАС отпустил четырех заложниц, они переданы израильской стороне сотрудниками международных организаций.