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В ЦАХАЛ уточнили число заложников в секторе Газа

По уточненным данным, в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

В ЦАХАЛ уточнили число заложников в секторе Газа
© Российская Газета

"Мы проинформировали семьи 242 похищенных", - приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что среди заложников есть также восемь россиян. Палестинское движение утверждает, что готово их отпустить при первой возможности.

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Ранее "по гуманитарным соображениям" ХАМАС отпустил четырех заложниц, они переданы израильской стороне сотрудниками международных организаций.