Папа Римский обратился с призывом к Палестине и Израилю

После окончания Второй мировой войны темные времена в мире не прекращались, поскольку войны не останавливались, заявил Папа Римский Франциск. Газета.Ru

По его словам, мир переживает «очень тёмное время». Виной этому стали в том числе инвестиции в оружейную промышленность, которые сегодня приносят большие доходы, считает он. RT на русском