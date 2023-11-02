Папа Римский обратился с призывом к Палестине и Израилю

После окончания Второй мировой войны темные времена в мире не прекращались, поскольку войны не останавливались, заявил Папа Римский Франциск. Газета.Ru
По его словам, мир переживает «очень тёмное время». Виной этому стали в том числе инвестиции в оружейную промышленность, которые сегодня приносят большие доходы, считает он. RT на русском
Кроме того, глава католической церкви призвал Израиль и Палестину сложить оружие и заявил, что война приведет к поражению обеих сторон, поэтому все должно достигаться посредством диалогов. News.ru