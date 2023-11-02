В Азербайджане назвали сумму на восстановление Карабаха

Власти Азербайджана направят в 2024 году свыше 4 млрд манатов (около 2,4 млрд долларов) на восстановление территорий Нагорного Карабаха. Как сообщает агентство APA, это указано в презентованном Минфином проекте государственного и сводного бюджетов на 2024 год.

Средства пойдут на восстановление и реконструкцию городов и сел, создание в районах современной инфраструктуры и переселение людей на территорию.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня