Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об исторической значимости первого визита французского лидера Эмманюэля Макрона в республику. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"В начале встречи лидер нашей страны особо отметил историческую значимость первого визита президента Франции в Узбекистан за последние 30 лет взаимодействия", - говорится в сообщении по итогам встречи президентов в узком формате.

Там добавили, что во время встречи президенты обсудили наращивание узбекско-французского сотрудничества, подчеркнули динамичность развития отношений по всем направлениям и "договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства".

По информации пресс-службы, главы государств также отметили рост товарооборота и число совместных предприятий. Утверждается, что портфель активных и перспективных инвестиционных проектов между странами превысил €10 млрд.

"С Французским агентством развития осуществляется Программа стратегического сотрудничества на €1 млрд", - добавили в пресс-службе.

На встрече Макрон поблагодарил Мирзиёева за приглашение и выразил поддержку программе реформ в Узбекистане.

В Узбекистан французский лидер направился из Астаны, где в среду прошли его переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Токаев также заявил, что прошедший визит Макрона можно назвать историческим.