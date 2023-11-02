СМИ: Украина готовится к ударам по своим энергетическим объектам

FT: Украина с приближением зимы готовится к атакам на свою энергосистему
Украина готовится к ударам по свой энергетике. Об этом пишет газета Financial Times.
Атаки ракетами и дронами со стороны РФ за последние недели становятся все чаще нацелены на энергетическую инфраструктуру, пишет FT.
В материале говорится, что небольшие подстанции по всей Украине защитили стенами из бетонных блоков, также устанавливаются габионы и клетки, наполненными камнями или песком, чтобы защитить их от падения обломков.
Элементы инфраструктуры, не нуждающиеся в вентиляции, перенесли под землю. Подчеркивается также, что запасные части для ремонта подстанций и трансформаторов с возможностью более быстрого заказа хранятся за границей.
31 октября политолог Данила Гуреев заявил, что предстоящая зима станет непростой для Украины, энергетическая сфера которой столкнется с огромной нагрузкой. По его словам, на состоянии энергосистем Украины сказались удары по объектам энергетической инфраструктуры. И хотя сейчас атак нет, это не гарантирует их возобновления, считает он.