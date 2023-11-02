СМИ: Украина готовится к ударам по своим энергетическим объектам

Украина готовится к ударам по свой энергетике. Об этом пишет газета Financial Times.

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Атаки ракетами и дронами со стороны РФ за последние недели становятся все чаще нацелены на энергетическую инфраструктуру, пишет FT.

В материале говорится, что небольшие подстанции по всей Украине защитили стенами из бетонных блоков, также устанавливаются габионы и клетки, наполненными камнями или песком, чтобы защитить их от падения обломков.

Элементы инфраструктуры, не нуждающиеся в вентиляции, перенесли под землю. Подчеркивается также, что запасные части для ремонта подстанций и трансформаторов с возможностью более быстрого заказа хранятся за границей.