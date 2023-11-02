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Россиян не оказалось в списке иностранцев, которым разрешили покинуть Газу

В списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа через погранпереход "Рафах" на границе с Египтом, нет имен россиян, которые также заперты в осажденном палестинском анклаве. Об этом сообщило РИА Новости.

Россиян не оказалось в списке иностранцев, которым разрешили покинуть Газу
© Российская Газета

"В списке, где указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа, отсутствуют россияне", - говорится в публикации.

В среду через КПП "Рафах" смог выйти 361 человек, также было эвакуировано небольшое число - около полусотни - наиболее тяжелораненых палестинцев.

По информации МИД РФ, в секторе Газа находится около тысячи россиян вместе с семьями.