Россиян не оказалось в списке иностранцев, которым разрешили покинуть Газу
В списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа через погранпереход "Рафах" на границе с Египтом, нет имен россиян, которые также заперты в осажденном палестинском анклаве. Об этом сообщило РИА Новости.
"В списке, где указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа, отсутствуют россияне", - говорится в публикации.
В среду через КПП "Рафах" смог выйти 361 человек, также было эвакуировано небольшое число - около полусотни - наиболее тяжелораненых палестинцев.
По информации МИД РФ, в секторе Газа находится около тысячи россиян вместе с семьями.