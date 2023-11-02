«Наша семья развалилась»: брат убитой в Израиле Шани Лук рассказал о случившемся
Одними из первых жертв обострившегося палестино-израильского конфликта 7 октября стали участники музыкального фестиваля, который происходил недалеко от границы с Сектором Газа. Одной из погибших стала в результате нападения движения ХАМАС стала 22-летняя немка Шани Лук.
В интернете распространилось видео, на котором тело девушки лежит в кузове машины палестинских боевиков. Оно потрясло весь мир, но труднее всего осознавать случившееся было ее родственникам.
— Я никогда не думал, что увижу сестру в таком состоянии, — говорил ее брат Амит. — В тот момент вся наша семья просто развалилась. Было так трудно видеть эту жестокость… ХАМАС просто плевали на нее и обращались так, будто она ничто, — рассказал брат Шани Лук Амит.
10 октября, мать девушки Рикарда Лук сообщала, что Шани Лук жива, ей об этом якобы рассказали похитители девушки. При этом подтверждения этой информации не было. 30 октября МИД Израиля подтвердило смерть немецкой студентки Шани Лук.