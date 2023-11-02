«Наша семья развалилась»: брат убитой в Израиле Шани Лук рассказал о случившемся

— Я никогда не думал, что увижу сестру в таком состоянии, — говорил ее брат Амит. — В тот момент вся наша семья просто развалилась. Было так трудно видеть эту жестокость… ХАМАС просто плевали на нее и обращались так, будто она ничто, — рассказал брат Шани Лук Амит.