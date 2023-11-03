У Пакистана и США возникли разногласия по списку афганских беженцев

Пакистан попросил США пересмотреть список с именами 25 тыс. афганских беженцев, которых Вашингтон предложил не репатриировать на родину из-за угрозы репрессий за сотрудничество с американским военными до прихода к власти в Кабуле в августе 2021 года радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на источники в МИД, "пакистанские власти признали предоставленный ранее Государственным департаментом США список ошибочным и неполным из-за включения в него случайных лиц, не являющихся гражданами Афганистана, и отсутствия подробных данных афганских беженцев".

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По словам источников, США согласились пересмотреть список и предоставить Пакистану новый перечень афганских иммигрантов, которых они просят не депортировать на родину в связи с предстоящим предоставлением им специальных виз для переселения в США и получением убежища за океаном.

Как отметил официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захры Балоч, помимо США, Пакистан взаимодействует с некоторыми государствами по вопросу о переселении афганских иммигрантов в третьи страны.

"Эти консультации продолжаются, и Пакистан убедил правительства данных стран ускорить предоставление виз беженцам из Афганистана с тем, чтобы они могли без задержек покинуть пакистанскую территорию", - сообщила дипломат журналистам.

После того, как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех иностранных иммигрантов, у которых нет документов для проживания в стране, пакистанские власти приступили к их задержанию для последующей поэтапной депортации.