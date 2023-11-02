Макрон отчитался о визите в Астану на казахском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал сообщение на казахском языке после своего визита в Казахстан.

Французский президент назвал Астану и Париж партнерами и друзьями.

«В мире, где сверхдержавы вновь заявляют о своем доминировании, и от некоторых следует ожидать непредсказуемых действий, возможность рассчитывать на партнеров и друзей, делиться с ними новыми перспективами и вместе строить, имеет неоценимое значение», — написал Макрон, подчеркнув, что Казахстан и Франция могут друг на друга рассчитывать.

Также он рассказал, что страны заключили множество двусторонних соглашений. Он подчеркнул, что Астана и Париж сотрудничают «перед лицом серьезных вызовов», и назвал молодых людей обеих стран связующим звеном между культурами и языками.

В начале ноября Макрон отправился в турне по странам Средней Азии, чтобы договориться о наращивании поставок урана для французской атомной промышленности. Во время визита в Казахстан 1 ноября Макрон говорил о развитии отношений двух стран и заявил о готовности Парижа «приложить все усилия», чтобы преподавание французского вернулось в школы Казахстана.

Макрон рассказал о возобновления партнерства двух стран в сфере образования и анонсировал начало работы Франко-Казахстанского университета с сентября 2024 года. Также он рассказал, что страны сотрудничают в сферах сельского хозяйства и фармакологии.