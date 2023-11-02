Война Израиля и ХАМАС пробудила антимусульманские настроения в Таиланде

Доцент Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Даунгьева Утарасинт рассказала в своей статье для Nikkei, что на фоне войны Израиля и ХАМАС Малайзия и Индонезия оказались в числе стран, наиболее активно осуждающих действия Израиля в секторе Газа. Однако в соседнем Таиланде действия Израиля, напротив, пользуются значительной поддержкой.

Как отметила Утарасинт, может показаться странным, что страна, населенная преимущественно буддистами, поддерживает любые военные действия Израиля. По ее словам, основная причина заключается в том, что среди жертв нападения ХАМАС на приграничных израильских поселениях оказалось множество тайских рабочих-мигрантов. По данным правительства Таиланда, 33 рабочих были убиты, 18 ранены и 22 взяты в заложники.

Утарасинт подчеркнула, что ее комментарии в СМИ, выражающие сочувствие палестинцам, были встречены в Таиланде резкой критикой. Читатели призвали не считать ее тайкой, так как она является мусульманкой и «поддерживает ХАМАС». Часто комментаторы использовали в ее отношении тайское оскорбление, обозначающее мусульман и выходцев из Южной Азии.

До нападения ХАМАС в Израиле работало около 30 тысяч тайцев. После атаки 8400 из них зарегистрировались в посольстве Таиланда в Тель-Авиве на репатриацию. К началу октября в Таиланд вернулись около 4800 человек.

Утарасинт отметила, что присутствие тайских рабочих в Израиле растет с 1987 года, когда израильские власти начали заменять палестинцев, добиравшихся до работы из Газы и с Западного берега, мигрантами из Азии и Африки, особенно в сельском хозяйстве.

Автор статьи назвала ужасными условия, с которыми в Израиле сталкиваются многие тайские рабочие. В период с 2012-го по 2018 год в стране умерло более 170 трудовых мигрантов из Таиланда. Один из них, умерший во сне в 2013 году, работал по 17 часов в день, семь дней в неделю, без выходных.