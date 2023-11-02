Война Израиля и ХАМАС пробудила антимусульманские настроения в Таиланде
Доцент Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Даунгьева Утарасинт рассказала в своей статье для Nikkei, что на фоне войны Израиля и ХАМАС Малайзия и Индонезия оказались в числе стран, наиболее активно осуждающих действия Израиля в секторе Газа. Однако в соседнем Таиланде действия Израиля, напротив, пользуются значительной поддержкой.
Как отметила Утарасинт, может показаться странным, что страна, населенная преимущественно буддистами, поддерживает любые военные действия Израиля. По ее словам, основная причина заключается в том, что среди жертв нападения ХАМАС на приграничных израильских поселениях оказалось множество тайских рабочих-мигрантов. По данным правительства Таиланда, 33 рабочих были убиты, 18 ранены и 22 взяты в заложники.
Утарасинт подчеркнула, что ее комментарии в СМИ, выражающие сочувствие палестинцам, были встречены в Таиланде резкой критикой. Читатели призвали не считать ее тайкой, так как она является мусульманкой и «поддерживает ХАМАС». Часто комментаторы использовали в ее отношении тайское оскорбление, обозначающее мусульман и выходцев из Южной Азии.
До нападения ХАМАС в Израиле работало около 30 тысяч тайцев. После атаки 8400 из них зарегистрировались в посольстве Таиланда в Тель-Авиве на репатриацию. К началу октября в Таиланд вернулись около 4800 человек.
Утарасинт отметила, что присутствие тайских рабочих в Израиле растет с 1987 года, когда израильские власти начали заменять палестинцев, добиравшихся до работы из Газы и с Западного берега, мигрантами из Азии и Африки, особенно в сельском хозяйстве.
Автор статьи назвала ужасными условия, с которыми в Израиле сталкиваются многие тайские рабочие. В период с 2012-го по 2018 год в стране умерло более 170 трудовых мигрантов из Таиланда. Один из них, умерший во сне в 2013 году, работал по 17 часов в день, семь дней в неделю, без выходных.
Утарасинт добавила, что последствия нападения ХАМАС должны побудить правительство Таиланда лучше реагировать на подобные угрозы. По ее словам, до сих пор Министерству труда страны не удавалось адекватно информировать мигрантов о рисках, связанных с работой вблизи зон конфликта, а также последовательно контролировать их благополучие.