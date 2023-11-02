Актриса Джоли раскритиковала Израиль за удары по Газе

Американская актриса Анджелина Джоли подвергла Израиль резкой критике за бомбардировки сектора Газа, заявив, что при пособничестве мировых лидеров анклав «быстро становится массовым захоронением». Ее слова приводит «Коммерсант».

По словам актрисы, то, что происходит в секторе Газа, это убийство «населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать».

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«Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением»,— подчеркнула в своем заявлении в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) бывший посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Анджелина Джоли напомнила, что 40% погибших под бомбардировками – это дети.

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям»,— написала актриса.

Она также отметила, что весь мир смотрит на то, как миллионы мирных жителей, в том числе дети и женщины, «подвергаются коллективному наказанию» и лишены еды, воды и медикаментов.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, зайдя в приграничные города и захватив заложников. После нападения Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции. Военные действия продолжаются до сих пор. Израиль проводит масштабные бомбардировки, в том числе и по лагерям беженцев. При этом руководитель Южного командования генерал-майор Яро Финкельман, обращаясь к солдатам ЦАХАЛ, подчеркнул, что целью Израиля является только победа.